Türkiye ve Sırbistan Arasında Savunma Sanayi İşbirliği

Türkiye ve Sırbistan'dan Savunma İşbirliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Barışa Dayalı Ortak Adımlar

Erdoğan, "Bizler, Türkiye ve Sırbistan olarak el ele bir adım atmalıyız ama bu adım, barışın korunmasını temine dayalı bir savunma sanayiinin aramızda inşa edilmesidir." ifadesini kullandı.

İki Ülke Arasında İkili İşbirliği

Basın mensuplarının, iki ülkenin Balkanlar'daki istikrara katkısına yönelik planlanan somut adımlar hakkındaki sorusunu yanıtlayan Erdoğan, iki ülke olarak el ele verdiklerini ve bu konuda arkadaşlarını görevlendirdiklerini belirtti. "Bu konuda çalışmalarımızı yürüteceğiz, kimse de bunu bizim dışımızda belirlemeye kalkmasın. Biz Türkiye’yiz, Sırbistan’ız ve adımlarımızı birlikte atacağız." dedi.

İnsansız Hava Araçları Üzerine İşbirliği

Bir gazetecinin, Türk insansız hava araçlarının bu işbirliği çerçevesinde yer alıp almayacağına dair sorusunu yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin insansız hava araçları ile ilgili potansiyelini bu savunma sanayi işbirliğine dahil edeceklerini söyledi.

Karar Süreçlerini Kontrol Etmek

Erdoğan, alacakları adımlardan hoşlananlar ve hoşlanmayanlar olabileceğini ifade ederek, "Bu kararı biz kendi arkadaşlarımızla veririz. Bütün mesele, sonraki yolda atacağımız adımların kararını kontrol altında sürdürmektir." dedi.