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Türkiye ve Sırbistan'dan Medya İşbirliği

Türkiye ile Sırbistan, medya ve enformasyon alanında işbirliğini güçlendirmek için mutabakat imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:27
Türkiye ve Sırbistan'dan Medya İşbirliği

Türkiye ve Sırbistan Arasında Medya İşbirliği

Türkiye Cumhuriyeti'nin medya alanındaki gelişim hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Sırbistan arasında medya ve enformasyon alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Mutabakat Zaptının Detayları

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katılımıyla birlikte, Sırbistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Telekomünikasyon Bakanı Dejan Ristic ile önemli bir anlaşma imzaladık. Bu mutabakat, iki ülke arasında medya alanında bilgi ve deneyim alışverişini artırmayı hedeflemektedir" şeklinde belirtti.

Hedefler ve Beklentiler

İmzalanan mutabakat zaptının, iki ülke iletişim alanında iş birliğinin güçlenmesine, bilgi paylaşımının artmasına ve medya sektörlerindeki deneyimlerin biriktirilmesine katkıda bulunması bekleniyor. Altun, söz konusu işbirliğinin her iki ülke için de hayırlı olmasını diledi.

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