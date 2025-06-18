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Türkiye ve Suriye Arasında Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları, Halep ve Şam'daki sağlık tesislerine yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 21:34
Türkiye ve Suriye Arasında Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye ve Suriye Arasında Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halep ve Şam'da işletilecek sağlık tesisleri için Türkiye ve Suriye Sağlık Bakanlıkları arasında bir işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu.

Memişoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, bu süreçlerin Türkiye'nin sahip olduğu tecrübeyle şekilleneceğini belirterek, "Türkiye, Suriye'deki yeni sürecin ilk anından itibaren acil ihtiyaçlara ilişkin gerekli adımları atmaya başlamıştır" dedi.

Tarihsel Adımların Atılması

Sağlık Bakanı, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ile Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldi. İmza töreni, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Memişoğlu, "Sağlık, sınır tanımayan bir değerdir. İnsan hayatı her şeyden daha kıymetlidir," diyerek Türkiye'nin bu bilinçle hareket ettiğini vurguladı.

İşbirliği ve Gelecek Öngörüleri

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sektöründeki bilgi ve birikimini Suriye ile paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bugün imzalanan protokol, bu işbirliğinin sadece başlangıcıdır. Zamanla daha kapsamlı projelere dönüşeceğine inanıyorum," ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Memişoğlu, sadece son 6 ayda teknik ve siyasi düzeyde 10'dan fazla önemli görüşme gerçekleştirdiklerini de vurguladı.

Suriye'nin Beklentileri

Suriye Sağlık Bakanı el-Ali, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın Suriye için çok faydalı olacağını ve Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanacaklarını belirtti. Anlaşmanın 5 yıllık bir süreçte uygulanacağını ifade eden el-Ali, "Şam'daki hastane 90, Halep'teki ise 180 gün içerisinde faaliyete geçecek," dedi.

El-Ali, Türkiye ile olan iyi ilişkilerin süregeldiğini ve Türk makamlarına teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali (solda) ve...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali (solda) ve beraberindeki heyetle Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali (solda) ve...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali (solda) ve beraberindeki heyetle Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldi.

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