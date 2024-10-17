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Türkmenlerin Seçim Beklentileri Artıyor

IKBY'de Türkmenlerin seçim sürecine dair beklentileri ve hedefleri gündemde.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:10
Türkmenlerin Seçim Beklentileri Artıyor

IKBY'de Türkmenlerin Seçim Beklentileri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) milletvekilleri, Türkmenlerin yaklaşan seçimlerdeki beklentilerini değerlendirdi. Aydın Maruf, Türkmenlerin kota temsil haklarının yanında siyasi partiler olarak da seçime katıldıklarını belirtti.

Kota Temsil Hakkı Yetersiz

Aydın Maruf, IKBY'de Türkmenlere sağlanan kota temsil hakkının, Erbil ve Süleymaniye'de yalnızca birer temsil ile sınırlı kaldığını ifade ederek, bunun yetersiz olduğunu vurguladı. Türkmenlerin daha fazla temsil hakkı talep ettiklerini söyleyen Maruf, seçimlerde etkili bir şekilde yer almak istediklerini belirtti.

Yeni Dönem Beklentisi

Maruf, "Bu seçimde yüksek oy alarak, yeni bir dönemin başlayacağına inanıyoruz" dedi. Seçimlerin, tüm etnik gruplar arasında bir hükümet kurulması için kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Seçimlerin Önemi

İmdat Terzi ise, IKBY'de daha önceki yıllarda kota ile temsil edilen Türkmenlerin, siyasi çekişmeler nedeniyle bu hakkın azaltıldığını belirtti. Terzi, Türkmenistan'ın haklarını korumak için kurulan ITC'nin, bu seçime katılmasının gerekliliğini vurguladı.

Eğitim ve Kültürel Haklar

Türkmenlerin eğitim ve kültürel hakları konusunda uzun yıllardır adımlar atıldığını fakat bu hakların yetersiz kaldığını söyleyen Terzi, yönetimlerde de Türkmenlerin yer almasını talep etti. "Yerel yönetimlerde Türkmen temsili sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Demokratik Sürecin Önemi

Maruf, seçimlerin demokrasi adına bir kutlama olduğunu, herkesin katılım göstermesi gerektiğini belirtti. "Her şey, bölge halkının çıkarları doğrultusunda yapılmalıdır" diyerek, demokratik bir seçim süreci arzuladı.

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