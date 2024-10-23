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TUSAŞ: Türkiye'nin Hava Gücünü Artıran Savunma Sanayi Şirketi

TUSAŞ, yerli projeleriyle Türkiye'nin hava gücünü artırırken, terör saldırılarına rağmen önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:13
TUSAŞ: Türkiye'nin Hava Gücünü Artıran Savunma Sanayi Şirketi

Terör Saldırısına Rağmen Güçlü Adımlar

Türk savunma ve havacılık sanayisinin öncülerinden biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki merkezine terör saldırısı hedefi olmuşken, projelerine devam ediyor. Şirket, Türkiye'yi 5. nesil uçak üretebilen ülkeler arasına sokacak Milli Muharip Uçak KAAN gibi önemli projeleri yürütüyor.

TUSAŞ'ın Tarihçesi ve Projeleri

1973'te kurulan TUSAŞ, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu hava araçlarının tasarımı, üretimi ve modernizasyonu için çalışıyor. Ayrıca, ihracat faaliyetleri ile de önemli katkılar sağlıyor. Şirket, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, T70 Genel Maksat Helikopteri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçları gibi projelerle Türk savunma sanayisine güç katmaktadır.

HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı, HÜRJET Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri gibi projeler de envantere girmek için gün saymakta, ANKA III insansız savaş uçağı test süreçleri devam etmektedir.

KAAN Projesi ve Gelecek Hedefleri

TUSAŞ’ın en çarpıcı projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, Türkiye’nin havacılık alanındaki bağımsızlığını artırarak dışa bağımlılığını azaltacak bir adım olarak değerlendiriliyor. KAAN, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine katılması bekleniyor ve Türkiye'yi dünya genelinde 5. nesil uçağı üretebilen ülkeler arasında konumlandıracak.

Son olarak, TUSAŞ, Azerbaycan'a ait Su-25 uçaklarının modernizasyonunu başararak uluslararası alanda önemli başarılara imza atmıştır.

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