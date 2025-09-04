Tuzcu Rabat'ta: Türkiye-Fas Ticaret ve Yatırım İşbirliği

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Fas'ın başkenti Rabat'ta üst düzey temaslarda bulundu. Ziyarette, Fas Yatırımdan, Uyumdan ve Kamu Politikalarının Değerlendirilmesinden Sorumlu Devlet Bakanı Kerim Zidane ile Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hejira ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç de hazır bulundu. Heyetler arası görüşmeler "Türkiye Cumhuriyeti-Fas Krallığı: Umut Vadeden Ortaklık" temasıyla sürdü ve taraflar ikili ticaret ile ekonomik ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede öne çıkan değerlendirmeler

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Hejira, mevkidaşı Tuzcu ile baş başa yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı’nın ziyareti, Türk hükümetinin Fas Krallığı ile daha büyük ve daha kapsamlı iş birliği yapma arzusunun gerçek bir yansımasıdır. Bu ziyaret, haziranda gerçekleştirdiğim ziyaretin devamı niteliğindedir. Amaç, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri ilerletmek ve ticari dengede daha fazla eşitlik oluşturmaktır." dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu ise, "Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Serbest Ticaret Antlaşması Ortaklık Komitesi toplantısında kararlaştırdığımız yol haritası çerçevesinde bugün yirmi firmamızla birlikte Fas’ı ziyaret ediyoruz. Bugün çok güzel ikili görüşmeler yaptık, yatırım imkanlarını ve ticareti nasıl geliştireceğimizi ele aldık." ifadelerini kullandı.

Tuzcu, ayrıca "Fas’ta yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla 250 firmamızla 20 bin istihdam sağlıyoruz. 2006’da hayata geçen Serbest Ticaret Anlaşması iki ülke için de olumlu sonuçlar verdi. İki başarılı ülke olarak Afrika ve Avrupa’da güçlü ekonomilerimizle yükselen aktörleriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kararlar ve iş birliği adımları

Görüşmelerde, mevcut iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul’da Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, 2006'dan bu yana yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ortak çıkarlar doğrultusunda genişletilmesi için 2025 yılı içinde teknik toplantıların yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Tuzcu, Fas'ta faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek karşılaştıkları sorunlar ve piyasa tecrübeleri hakkında bilgi aldı ve iş dünyasıyla temasların iş birliğini artırma açısından önemine vurgu yaptı.

İkili ticarette rakamlar

Türkiye-Fas ikili ticaret hacmi 2024 yılında 4,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türk firmalarının Fas'ta üstlendikleri projelerin toplam değeri 4,2 milyar dolar olurken, yatırımlarının büyüklüğü 1 milyar dolara yaklaştı. Fas'ta yaklaşık 250 Türk firması faaliyet gösteriyor ve 20 bin kişiye istihdam sağlıyor.

İki ülkenin imalat, sanayi, tarım ve turizm başta olmak üzere çeşitlilik içeren üretim portföyü ve Avrupa ile Afrika kıtalarıyla kurdukları güçlü ilişkiler, ekonomik ortaklığın geleceği açısından önemli avantajlar olarak değerlendiriliyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu (sol 3), Fas’ın başkenti Rabat’ta, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Ömer Hejira (sağ 3) ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke bakanlık yetkililerinin katılımıyla düzenlenen heyetler arası toplantılarla devam etti.