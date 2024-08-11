Tuzla'daki Şantiyede Göçük: İki İşçi Mahsur Kaldı

Tuzla'da İnşaat Alanında Göçük

Tuzla'da bir inşaat şantiyesinde yaşanan göçük olayı, iki işçinin mahsur kalmasına sebep oldu.

Olayın Ayrıntıları

Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında, kanal çalışması yapan bir taşeron firma çalışanları, göçük altında kaldı. Olay hakkında alınan bilgilere göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile bağlantılı firmanın 2 işçisi, çalışma esnasında meydana gelen heyelan sonucu zor durumda kaldı.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın hemen ardından, durumun bildirildiği yetkililer, itfaiye, polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerini olay yerine sevk etti. Ekipler, mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarına hızla başladı.

İBB'den Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan göçüğün bir sivil vatandaşa ait inşaat sahasında oluştuğu ve müstakil bir evin altyapı inşaatı sırasında meydana gelen heyelan sonucunda gerçekleştiği belirtildi.