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Tuzla'daki Şantiyede Trajik Göçük Olayı

Tuzla'daki inşaat alanında meydana gelen göçükte iki işçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 19:36
Tuzla'daki Şantiyede Trajik Göçük Olayı

Tuzla'daki Şantiyede Göçük Felaketi

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta, bir özel firmanın yürüttüğü kazı çalışması sırasında korkunç bir göçük meydana geldi. Bu trajik olayda iki işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine derhal bölgeye İstanbul İtfaiyesi, polis, sağlık ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları ne yazık ki iki işçinin cansız bedenine ulaşılmasıyla sonuçlandı.

İBB Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, göçüğün sivil bir inşaattan kaynaklandığı ve müstakil bir evin altyapı çalışmaları sırasında bir heyelan oluştuğu bilgisi verildi.

Sosyal Medya Paylaşımı

İstanbul İtfaiyesi, sosyal medya hesabından olayla ilgili şu ifadeleri paylaştı: "Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçinin cansız bedeni, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce sağlık ekiplerine teslim edildi."

Bu olay, inşaat güvenliğinin sağlanması noktasında alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

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