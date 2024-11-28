Tuzla Sahilinde İki Ceset Bulundu: Olay Yeri İncelemeleri Devam Ediyor

Tuzla Sahilinde Trajik Bir Olay

Tuzla sahilinde, Liman Caddesi'nde iki ceset bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polise ihbarda bulundu.

Olay Yerinde Sağlık Ekipleri

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları incelemede her iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis İncelemelerine Devam Ediyor

Olayla ilgili detaylı incelemeler sürdüren polis, kayıpların nedenini ve olayın arka planını araştırıyor.

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