TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Elazığ'daki Dondan Etkilenen Bahçeleri İnceledi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Elazığ'da Dondan Etkilenen Bahçeleri İnceledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Elazığ'ın Baskil ilçesinde, zirai dondan etkilenen bahçeleri gezerek üreticilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Bayraktar, Velipalas köyü mevkisinde kayısı bahçelerini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, bu tür doğal afetlerin çiftçiler üzerinde olumsuz bir etki yarattığını vurguladı.

“Malatya ve Elazığ, don afetinden ağır yaralar aldı. Bu bölgenin kayısısı ünlü; Elazığ'da 1 milyon, Malatya'da ise 10 milyon civarında ağaç bulunuyor. Türkiye üretimi açısından %50'den fazlasını bu bölge sağlıyor. Ne yazık ki stratejik ve ihracat değeri olan bu ürünü tamamen kaybettik.” diyen Bayraktar, olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyen Bayraktar, şu şekilde devam etti: “Zarar oranı yüzde yüze ulaşmış durumda. Bu dönemde üreticilerimize destek olmak zorundayız. Aileleriyle birlikte büyük emek harcanarak yetiştirilen bir ürün, bir gecede yok olup gidiyor.”

Tarımın doğal afetlere açık olduğunu belirten Bayraktar, “Hangi afetin ne zaman meydana geleceğini kimse bilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın yaptığı çalışmalara da değinen Bayraktar, “Bakanlık, maliyetlerin bir kısmını ödeyecek. Ancak bunun yanı sıra kredi desteği ve diğer yardımların da sağlanması gerekiyor. Çiftçilerimizin devlete ihtiyaç duyduğu bir dönem nadirdir, çünkü zayiat çok büyük.” dedi.

“Bütün çiftçiler kayısı üretiyor. İhtiyaçları yerinde tespit edip ilgili Bakanlıklara ileteceğiz. Oda başkanlarımız, afet başladığından beri sahadalar. Sorunları gerekli yerlere iletiyorlar. Biz de Ankara'da elimizden geleni yapacağız. Allah, böyle bir afeti bir daha göstermesin.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (solda), Elazığ'ın Baskil ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu. Bayraktar, Velipalas köyü mevkisindeki kayısı bahçelerini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar (solda), Elazığ'ın Baskil ilçesinde zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemede bulundu. Bayraktar, Velipalas köyü mevkisindeki kayısı bahçelerini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.