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UCM'den Afgan Liderlere Tutuklama Talebi: İnsanlığa Karşı Suçlar

UCM, kadınlara yönelik zulümden sorumlu oldukları gerekçesiyle Molla Hibetullah Ahundzade ve Abdülhakim Hakkani için tutuklama emri istedi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:21
UCM'den Afgan Liderlere Tutuklama Talebi: İnsanlığa Karşı Suçlar

UCM’den Afgan Liderlere Tutuklama Talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Afganistan'ın yönetimindeki önemli isimler Molla Hibetullah Ahundzade ve Başyargıç Abdülhakim Hakkani hakkında tutuklama emri çıkartılması talebinde bulundu. Bu talep, kadınlara yönelik sistematik zulüm nedeniyle insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle yapıldı.

Afganistan'da Kadın Hakları İhlalleri

UCM Savcılığının açıklamalarına göre, Ahundzade ve Hakkani, 15 Ağustos 2021 tarihinden itibaren Afganistan genelindeki kadın ve kız çocuklarına yönelik ciddi insan hakları ihlalleri ve zulüm politikalarından sorumlu tutulmaktadır. Savcılık, ortaya koyulan deliller arasında tanık ifadeleri, resmi kararnameler, adli raporlar ve Taliban temsilcilerinin açıklamalarının yanı sıra görsel-işitsel materyallerin de bulunduğunu belirtti.

UCM Savcılığından Açıklama

UCM Savcılığı, Afganistan'daki yönetimin benimsediği şeriat yorumunun, temel insan haklarının ihlalini veya Roma Statüsü kapsamındaki suçların işlenmesini haklı çıkaramayacağını vurguladı. Ayrıca, bu iki tutuklama talebinin, Afganistan'daki mevcut durum için yapılan ilk başvurular olduğunu ve yakın gelecekte diğer üst düzey Afgan liderleri için de benzer başvuruların yapılabileceğini açıkladı.

Taliban Döneminde Kadın Hakları Kısıtlamaları

Taliban’ın, 15 Ağustos 2021 tarihinde Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle birlikte, ülkede kadınların çalışma hakları ve kız çocuklarının eğitim haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Bu durum, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırmış ve insan hakları ihlalleri konusunda önemli tartışmalara yol açmıştır.

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