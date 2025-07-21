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Uçmakdere: Adrenalin Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Ziyaretçiler, lüks doğada heyecan dolu uçuşlarla keyifli anlar yaşıyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 12:55
Uçmakdere: Adrenalin Tutkunlarının Yeni Gözdesi

Tekirdağ’ın gözdesi Uçmakdere, adrenalini seven yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerinde yer alan bu bölge, büyüleyici doğası ve yüksek uçuş pistleriyle dikkat çekiyor. Adrenalinseverler, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna bağlı olarak gün boyunca uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanıklık ederek gökyüzünde eşsiz anlar yaşıyor. Paraşüt pilotu Ali Sıralı, bölgedeki ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle farklı deneyimler yaşadığını belirtiyor. Sıralı, "Uçmakdere, paraşüt tutkunları için gözde bir adres haline geldi. Burada uçuş yapan herkes, bölgenin güzelliklerini keşfederek mutlu bir şekilde ayrılıyor," diyerek bölgenin popülaritesine dikkat çekiyor.

Yamaç paraşütü uçuşlarının her mevsim gerçekleştirildiğini vurgulayan Sıralı, özellikle yaz aylarında kente gelen tatilcilerin yamaç paraşütüne olan ilgisinin oldukça fazla olduğunu ifade ediyor. Mustafa Yıldız da, Uçmakdere’nin eşsiz doğasını yamaç paraşütüyle keşfetmenin keyif verici bir deneyim olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle, Uçmakdere’yi ziyaret eden birçok kişi, doğanın tadını gökyüzünden çıkarma fırsatını yakalıyor.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor....

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor....

Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor. Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

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