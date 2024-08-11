Uganda'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Toprak Kayması: 18 Can Gitti

Uganda'da Toprak Kayması Felaketi

Uganda'nın başkenti Kampala'da, yoğun yağışların etkisiyle meydana gelen toprak kayması sonucu bir çöp toplama alanının çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Bu trajik olay, 9 Ağustos tarihinde Kiteezi bölgesinde gerçekleşti. Uganda Kızılhaç Sözcüsü Irene Nakasiita, yaşanan felaketle ilgili bilgiler paylaştı. Nakasiita, toprak altında kalan 18 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını, ancak artan yağışlar nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının henüz tamamlanamadığını belirtti.

Yetkililerden Tepki

Dik eğimli bir alan üzerinde bulunan Kiteezi çöp sahasına, çöp karıştırma amacıyla giden kişilerin sık sık bulunduğu bilinmektedir. Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "İnsanların bu tehlikeli alanda yaşamasına kim izin verdi?" sorusunu yöneltti. Museveni, olayla ilgili bir soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Bu olay, şehirlerdeki atık yönetiminin önemini ve potansiyel tehlikelerini bir kez daha gözler önüne serdi.