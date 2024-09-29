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Ukrayna'da Son 24 Saatte 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Rusya'nın son 24 saat içinde Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetti, 59 sivil yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:12
Ukrayna'da Son 24 Saatte 15 Sivil Hayatını Kaybetti

Ukrayna'daki Zamanla Giderek Artan Saldırılar

Ukrayna'daki yetkililer, Rusya'nın son 24 saate yayılan saldırılarında 15 sivilin hayatını kaybettiğini ve 59 sivilin yaralandığını belirtti.

Sumi Bölgesindeki Kayıplar

Sumi İl Askeri İdaresi, Rus ordusunun Sumi bölgesine yönelik düzenlediği saldırılarda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 22 kişinin yaralandığını aktardı.

Harkiv ve Donetsk Üzerine Saldırılar

Harkiv İl Askeri İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Harkiv bölgesinde 4 sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Donetsk İl İdaresi Başkanı Vadim Filaşkin, bölgeye yönelik yapılan saldırılarda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Zaporijya'da Hava Saldırıları

Zaporijya İl Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, bölgedeki 11 yerleşim birimine gerçekleştirilen 13 hava saldırısında 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Ordusunun Başarıları

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saat içinde Rus ordusuna ait 9 tank, 38 zırhlı araç, 62 top ve 90 insansız hava aracının imha edildiğini belirtti. Ayrıca, 1170 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Çatışmalar ve Füze Saldırıları

Söz konusu süre içinde Rus ve Ukrayna ordusu arasında 165 çatışma yaşandı. En yoğun çatışmaların Pokrovsk ve Kurakhovsk bölgelerinde gerçekleştiği belirtildi. Rus ordusunun Ukrayna birliklerine 7 füze ve 73 hava saldırısı düzenlediği, 22 insansız hava aracının da faaliyete geçtiği kaydedildi. Bu İHA'ların 15'i vurularak imha edildi.

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