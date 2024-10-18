Ukrayna Ordusu Kruglyakivka'yı Geri Aldı

Ukrayna, Kruglyakivka'daki Kontrolü Yeniden Sağladı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Harkiv bölgesindeki Kruglyakivka yerleşimini Rus ordusundan geri aldığını duyurdu. Bu bilgi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün (GUR) resmi web sitesinde paylaşıldı.

Operasyon Detayları

Açıklamaya göre, Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesinde yer alan Kruglyakivka, Rus güçlerine yönelik gerçekleştirilen bir karşı saldırı sonrasında geri alındı. Bu operasyon, GUR'a bağlı özel kuvvetler ve Ukrayna'nın 77. hava aracı tugayının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Stratejik Önemi

Kruglyakivka'nın yeniden kontrol altına alınması, Kupyansk şehrinin savunması açısından kritik bir öneme sahip. Geri alma operasyonunun 7-14 Ekim tarihlerinde düzenlendiği belirtildi.