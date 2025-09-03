DOLAR
Ukrayna'ya Gece Boyu Saldırı: Rusya 526 İHA ve Füze Kullandı

Zelenskiy, Rusya'nın gece boyunca İHA ve füzelerle ülke genelinde 526 saldırı düzenlediğini, altyapı ve yerleşimlerin hedef alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:20
Rusya Gece Boyu 526 Saldırı Düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın gece saatlerinde ülke genelinde 526 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Zelenskiy'nin açıklaması

Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, saldırıların başta sivil altyapı, enerji tesisleri, ulaşım merkezleri ve yerleşim yerlerini hedef aldığını bildirdi.

Saldırılarda toplam 526 imha aracının kullanıldığını belirten Zelenskiy, bunların 500'den fazlasının İHA ve 24'ünün füze olduğunu kaydetti.

Ülke genelinde çok sayıda binanın zarar gördüğünü ve yangın söndürme ile hasar giderme çalışmaları için gerekli ekiplerin seferber edildiğini bildirdi.

(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, cezasız kalmanın sonuçlarını gösteriyor. Dünyanın buna mutlaka yanıt vermesi gerekiyor.

Zelenskiy ayrıca, günün ilerleyen saatlerinde bazı Avrupa ülkeleriyle bir araya gelerek Rusya'ya karşı uygulanacak baskı önlemlerini görüşeceğini duyurdu.

