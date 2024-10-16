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Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği tatil kararını resmen duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:34
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği tatil kararını resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yıl Cumhuriyet Bayramı'na özel tatil açıklamasını yaparken, 29 Ekim tatilinin 1,5 gün olacağı ifade edildi. Ülke genelindeki tüm okullar, 28-29 Ekim tarihlerinde tam olarak 1.5 gün tatil olacak.  

28- 29 EKİM’DE 1,5 GÜN TATİL OLACAK 

MEB'in açıklamasına göre, 28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün olmak üzere tüm okullarda tatil olacak. Bu karar, 81 ildeki tüm Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar için geçerli olacak.  

Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı

RESMİ GAZETE’DE İLAN EDİLDİ 

Resmi tatiller ile alakalı Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor. Bayram, 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim'de devam edecek. 28 Ekim Pazartesi günü okullar ve kamu kurumları öğleden sonra tatil olacak. Bu tarihte mesai yarım gün olarak işleyecek. Ayrıca, 28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargolar da yarım gün çalışacak. 


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