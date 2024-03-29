Ülke genelinde 250 bin 903 sandık kurulacak

Pazar günü gerçekleşecek olan 31 Mart Yerel Seçimleri için, tüm ülkede 250 bin 903 sandık kurulacağı açıklandı. Bu sandıklarda oy kullanacak toplam seçmen sayısı ise 61 milyon 441 bin 881 olarak bildirildi. Oylamalar için büyükşehirlerde 4 adet pusula yer alacak. Bu 4 pusulada büyükşehir belediye başkanlığı adayları, ilçe belediye başkanlığı adayları, belediye meclis üyeliği ve muhtar adayları yer alacak.

Seçmenler sadece kendi sandıklarında oy kullanabilecek

Seçmenler, sadece kendilerine bilgileri iletilmiş olan ve kendileri için belirlenen sandıklarda oy kullanabilecekler. Ayrıca oy vermek için sandığa gidecek olan kişiler için kimlik kontörlü de yapılacak. Bu nedenle oy vermeye gidecek olan kişilerin yanında kimlik bulundurması zorunlu.

32 ilde seçim saatleri farklı

YSK tarafından alınan karara göre, güneşin doğul ve batış saati esas alınarak 32 ilde seçimler farklı saatte başlayıp bitecek. Bu 32 arasında Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis bulunuyor. Bu illerde oy verme işlemi saat 07.00’de başlayacak ve 16.00’da sona erecek.

Türkiye’de diğer illerde ise oy verme başlangıç saati 08.00, bitiş saati ise 17.00 olarak belirlenmiş durumda.