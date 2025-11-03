Ülker Bisküvi, EBRD ile 75 milyon euro kredi anlaşması imzaladı

Ülker Bisküvi, EBRD ile 75 milyon euro, 5 yıl vadeli ve vadede ana para ödemeli kredi anlaşması imzaladı; kredi 2023'te sağlanan 2026 vadeli kredinin refinansmanını ve çevresel hedefleri destekleyecek.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:30
Kredi detayları ve amaçları

Ülker Bisküvi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 75 milyon euro tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. Türkiye’nin lider gıda şirketlerinden Ülker Bisküvi'nin imzaladığı bu yeni kredi, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Anlaşma 5 yıl vadeli ve vadede ana para ödemeli şartlarla düzenlendi. Sağlanan kredi, 2023 yılında temin edilen ve 2026 vadeli mevcut kredinin refinansmanında kullanılacak.

Ayrıca bu finansman, Ülker’in daha güçlü çevresel hedeflere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor; kredi, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine destek verecek şekilde yapılandırıldı.

