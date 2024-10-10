Ülkü Hilal Çiftçi, 'Kimseye Etmem Şikayet' Şarkısını Yorumladı

Ülkü Hilal Çiftçi'den yeni yorum

Ünlü oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi, Kimseye Etmem Şikayet isimli şarkıyı yeni filmi Kayıp Kamyon için yorumladı. Bu eser, Kemani Sarkis Efendi tarafından yazılmış, İhsan Raif Hanım tarafından bestelenmiştir. En çok Müzeyyen Senar ile tanınan bu parça, Çiftçi'nin sesiyle yeniden hayat buldu.

Klip Netd Müzik’te Yayınlandı

Klip, netd müzik'in YouTube kanalında yayınlandı. Çiftçi'nin güçlü yorumu ile izleyicilere duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor.

Kayıp Kamyon Filminin Detayları

Film, kuşak çatışmalarını etkileyici bir şekilde beyaz perdeye taşıyor. Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Engin Hepileri ve Gözde Cığacı gibi değerli oyuncular da kadroda yer alıyor.

Filmin vizyon tarihi 18 Ekim olarak belirlendi. İzleyiciler, bu yeni yapıma dair beklentilerini merakla sürdürüyor.