Uludağ'da mahsur kalan kişi AFAD ve JAK tarafından kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan kişi kurtarıldı
AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti
Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.
Ö.F. (35), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla mahsur kaldığını bildirdi.
Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F., güvenli alana getirildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince yapılan ilk kontrolde kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.
Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.