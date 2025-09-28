Uludağ'da mahsur kalan kişi AFAD ve JAK tarafından kurtarıldı

Uludağ'da yürüyerek inerken havanın kararmasıyla mahsur kalan Ö.F. (35), AFAD ve JAK ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı; sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 00:48
AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti

Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Ö.F. (35), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Uludağ Milli Parkı Sarıalan mevkisinden Zeyniler Mahallesi'ne inmeye çalışırken havanın kararmasıyla mahsur kaldığını bildirdi.

Bunun üzerine AFAD Arama Kurtarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri bölgeye sevk edildi. Konumu belirlenerek bulunduğu yerden alınan Ö.F., güvenli alana getirildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekiplerince yapılan ilk kontrolde kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Bursa'daki Uludağ'dan yürüyerek inmeye çalışırken mahsur kalan kişi, ekiplerce kurtarıldı.

