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Uluslararası Destek: TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Kınandı

Maldivler, Malezya, Tacikistan ve Afganistan, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı kınadı ve başsağlığı mesajları gönderdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:57
Uluslararası Destek: TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısı Kınandı

TUSAŞ’a Yönelik Terör Saldırısına Uluslararası Tepkiler

Maldivler, Malezya, Tacikistan ve Afganistan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını sert bir dille kınadı.

Maldivler'den Taziye Mesajı

Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, söz konusu terör saldırısı sonrası Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı iletti. Muizzu, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi. "Maldivler, kardeş Türkiye halkıyla dayanışma içindedir" diyen Muizzu, bu tür saldırıları şiddetle kınadı.

Malezya Sağduyulu Bir Açıklama Yaptı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "Malezya, saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verirken, Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Tacikistan’ın Üzüntü Dolu Mesajı

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı da TUSAŞ’ın Ankara’daki yerleşkesine yönelik terör saldırısını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, "Tacikistan, sivillerin ölümü ve yaralanmasına yol açan bu terör saldırısını kararlılıkla kınıyor." denilerek, saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileği iletildi.

Afganistan’dan Destek Mesajı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ’a yönelik saldırıya dair üzüntülerini dile getirerek, "Afganistan, bu saldırıyı kınıyor; Türkiye hükümetine, halkına ve yas tutan ailelere başsağlığı diliyor." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamalar, uluslararası toplumun terörizme karşı duruşunu ve dayanışma ruhunu ortaya koymaktadır.

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