Uluslararası Ekim Geçidi Muğla'da: 54 Sanatçıyla Cumhuriyet Coşkusu

Uluslararası Ekim Geçidi Muğla’da sanatseverlerle buluştu

Ressam Gülsün Erbil’in projesi olan "Uluslararası Ekim Geçidi", Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl kentte sanatseverlerle bir araya geldi. Ressam Filiz Taylor koordinatörlüğünde düzenlenen sergi, 54 yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayarak çağdaş sanatın evrensel dilini Muğla’ya taşıdı.

Sergi, 2000’li yılların başından bu yana kesintisiz süren Ekim Geçidi etkinliğinin bu yıl uluslararası boyuta taşınmasıyla 24. yılını kutluyor. Organizasyon, sanatçıların üretimini sınırlamayan "temasızlık" yaklaşımı ve ticari ile ideolojik baskılardan uzak durma ilkesiyle dikkat çekiyor. Bu yönüyle Ekim Geçidi, yerel duyarlılık ile evrensel sanatı buluşturan özgün bir platform olmaya devam ediyor.

Proje, Cumhuriyetimizin 102. yılı coşkusunu sanatla birleştirirken Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Menteşe Belediyesi tarafından desteklendi. Atatürk’ün izinde, özgür düşüncenin ve çağdaş sanatın kesiştiği bir buluşma noktası olarak organizasyon sanatseverlere kapılarını açtı.

Ümit Gönenç

"Ekim Geçidi Gülsün Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje. Birçok farklı şehirde gerçekleştirilen sergi bu yıl da Muğla’da gerçekleşiyor. Özellikle Cumhuriyet Bayramı’nın olduğu Ekim ayında yapılması da beni çok mutlu ediyor"

Rüveyda Balka

"Ekim Geçidi Sergisi’ni hocalarım tavsiye etti. Muğla’da tarz etkinliklerle karşılaşmak beni mutlu ediyor. Özellikle bölümümle alakalı olduğu için de dikkatimi çekti herkesin görmesi gereken çok güzel bir sergi"

Filiz Taylor

"Ekim Geçidi Projesi, 35 yıldır süregelen bu yıl da 24. yılını kutladığımız bir proje. Ülkemizin çeşitli illerinde kutlanan proje bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısını yaşatıyor. 54 sanatçıyla gerçekleştirdiğimiz Ekim Geçidi’nin ilk ayağını Bodrum’da gerçekleştirdik. İkinci ayağını ise tarihi Sekibaşı Hamamı’nda gerçekleştirdik. Belediyelerimiz tarafından sanata armağan edilen böyle bir yerde bu sergiyi gerçekleştirmek geçmiş ile geleceği buluşturmamızı sağlıyor. Belediyelerimize bu projeye verdiği destek için de çok teşekkür ediyoruz"

Hülya Muratlı

"Ekim Geçidi, her yıl Ekim ayında, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen bu özel ayda yapılmaktadır. Bu yıl bu anlamlı serginin Muğla’da gerçekleşiyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi, doğası ve kültürel birikimiyle sanatla iç içe bir şehir olan Muğla, Ekim Geçidi’nin ruhuna yakışan bir durak oldu. Bugün burada gördüğümüz her eser, bir birlik bilincinin yansımasıdır. Ekim Geçidi de tam olarak bu özgürlüğün, bu paylaşımın adıdır"

Ahmet Aras

"Cumhuriyetimizin 102. yılında, sanatın birleştirici gücünü Muğla’da hissetmek büyük bir onur. Ekim Geçidi, sanatçılara özgürlük alanı açan, kentleri sanatla buluşturan çok kıymetli bir hareket. Biz, kültür ve sanatı sadece desteklemekle kalmıyor; onları kamusal yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü sanat, Cumhuriyetin en güçlü anlatım dilidir. Muğla, bu dili koruyacak, büyütecek ve gelecek kuşaklara taşıyacak bir kent."

