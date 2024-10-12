Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul'da İcra Ediliyor

Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul'da Başladı

Medya Platformu Derneği ve Asım'ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Özgür Filistin Kongresi, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmeye başlandı.

Kongrenin Amacı ve Katılımcılar

Bu önemli kongre, dünyaca ünlü akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve medya temsilcilerini bir araya getirerek Filistin konusunu derinlemesine tartışmayı hedefliyor. Medya Platformu Derneği Başkanı Turgut Özmutafoğlu, Gazze'nin evrensel bir acı olduğunu vurgulayarak kongrenin uluslararası boyutunun önemine değindi.

Sonuç Bildirgesi ve Gelecek Hedefler

Özmutafoğlu, sonuç bildirisinin ilerleyen günlerde Amerikan Konsolosluğu önünde açıklanacağını belirtti. “Bu bildirgeyi, uluslararası arenaya daha etkili bir şekilde sunmayı planlıyoruz” diye ekledi. Bu süreçte, kongreden elde edilen sonuçların akademik literatüre de kazandırılması amaçlanıyor.

Kongrede Ele Alınan Konular

Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Adem Palabıyık, Filistin konusunun geniş bir yelpazede ele alınacağının altını çizerek, amaçlarının burada hayatını kaybedenlerin sesini duyurmak olduğunu söyledi. Kongrede, “Özgür Filistin, Şehadet ve Katil İsrail,” “Filistin Bizim Neyimiz Olur,” ve “Gazze Direnişini Anlamak ve Anlatmak” gibi oturumlar yer alıyor. Ayrıca, İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğulları da çevrimiçi olarak etkinliğe katılacak.

Kongre Çalışmaları ve Yayınlar

Etkinlik sonuçlarında yer alan metinler, daha sonra beş farklı dilde kitap haline getirilecek ve bu yayınlar, yurt dışındaki birçok üniversiteye ve uluslararası STK'lara dağıtılacak. Prof. Dr. Palabıyık, bu çalışmanın Filistin'deki durumu daha iyi anlamak ve duyurmak konusunda büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul’da başladı.Kongre Koordinatörü ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık açıklamalarda bulundu.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul’da başladı.Kongre Koordinatörü ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık açıklamalarda bulundu.

Medya Platformu Derneği öncülüğünde, Asım’ın Nesli Sosyal Medya Platformu işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Özgür Filistin Kongresi İstanbul’da başladı.Kongre Koordinatörü ve Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık açıklamalarda bulundu.