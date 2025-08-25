DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,47%
ALTIN
4.439,05 -0,17%
BITCOIN
4.565.404,02 1,13%

Uluslararası Şam Fuarı'na 22 Ülkeden 850 Şirket Bekleniyor

27 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek Uluslararası Şam Fuarı'na 22 ülkeden 850 şirket katılacak; fuarın 62'ncisi ve 1954'ten bu yana yapılıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:07
Uluslararası Şam Fuarı'na 22 Ülkeden 850 Şirket Bekleniyor

Uluslararası Şam Fuarı'na 22 ülkeden 850 şirket katılacak

Suriye Fuarlar Heyeti Genel Müdürü Muhammed Hamza, 27 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Şam Fuarı'na 22 ülkeden 850 yerli ve yabancı şirketin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Fuara ilişkin temel bilgiler

Hamza, fuarın kuruluşundan itibaren 62'ncisi olacağını ve fuarın 1954'ten bu yana düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, fuarın Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Hamza fuarın kuruluşundan bu yana en büyük katılıma hazırlandığını vurguladı ve katılıma ilişkin şu verileri paylaştı: Suudi Arabistan'dan 80, Türkiye'den 40'tan fazla şirketin katılımı bekleniyor. Toplamda 225 yabancı ve 625 yerli şirket ürünlerini sergileyecek.

Program, sektörler ve etkinlikler

Fuarın açılış günü yalnızca devlet yetkilileri ve basın mensuplarına açık olacak. Etkinliklerde gıda, teknoloji, yapı, inşaat ve kimya sektörlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da programlar yer alacak.

Ekonomi alanında seminerler ve forumlar düzenlenecek. Her gün gerçekleştirilecek Şam Forumu kapsamında, Suriyeli iki bakanla halk arasında etkileşimli programlar yapılacağı duyuruldu.

Hazırlık, istihdam ve güvenlik

Hamza, hazırlıklara 4 ay önce başlandığını ve fuarın 20 binden fazla Suriyeliye istihdam sağladığını kaydetti. Güvenlik tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı personeli ile özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacağını, bu görevlilerin iletişim becerileri konusunda özel eğitim aldığını belirtti.

Yetkili Hamza'nın verdiği bilgiler fuarın tarihleri, katılımcı sayıları ve program içeriği hakkında kapsamlı bir tablo sunuyor ve Uluslararası Şam Fuarı'nın bu yılki önemine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu