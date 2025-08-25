Uluslararası Şam Fuarı'na 22 Ülkeden 850 Şirket Bekleniyor

Uluslararası Şam Fuarı'na 22 ülkeden 850 şirket katılacak

Suriye Fuarlar Heyeti Genel Müdürü Muhammed Hamza, 27 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Şam Fuarı'na 22 ülkeden 850 yerli ve yabancı şirketin katılmasının beklendiğini açıkladı.

Fuara ilişkin temel bilgiler

Hamza, fuarın kuruluşundan itibaren 62'ncisi olacağını ve fuarın 1954'ten bu yana düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, fuarın Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez düzenleneceğini söyledi.

Hamza fuarın kuruluşundan bu yana en büyük katılıma hazırlandığını vurguladı ve katılıma ilişkin şu verileri paylaştı: Suudi Arabistan'dan 80, Türkiye'den 40'tan fazla şirketin katılımı bekleniyor. Toplamda 225 yabancı ve 625 yerli şirket ürünlerini sergileyecek.

Program, sektörler ve etkinlikler

Fuarın açılış günü yalnızca devlet yetkilileri ve basın mensuplarına açık olacak. Etkinliklerde gıda, teknoloji, yapı, inşaat ve kimya sektörlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanlarında da programlar yer alacak.

Ekonomi alanında seminerler ve forumlar düzenlenecek. Her gün gerçekleştirilecek Şam Forumu kapsamında, Suriyeli iki bakanla halk arasında etkileşimli programlar yapılacağı duyuruldu.

Hazırlık, istihdam ve güvenlik

Hamza, hazırlıklara 4 ay önce başlandığını ve fuarın 20 binden fazla Suriyeliye istihdam sağladığını kaydetti. Güvenlik tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı personeli ile özel güvenlik şirketleri tarafından sağlanacağını, bu görevlilerin iletişim becerileri konusunda özel eğitim aldığını belirtti.

Yetkili Hamza'nın verdiği bilgiler fuarın tarihleri, katılımcı sayıları ve program içeriği hakkında kapsamlı bir tablo sunuyor ve Uluslararası Şam Fuarı'nın bu yılki önemine işaret ediyor.