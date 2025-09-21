Ümit Özdağ Gaziantep'te Semt Pazarı Ziyareti: Ekonominin Kalbi Vurgusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep Güvenevler Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ederek üretime dönüş ve Devlet Planlama Teşkilatı'nın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:44
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep programı kapsamında Güvenevler Mahallesi semt pazarını gezdi. Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti ve notlar aldı.

Özdağ, yaptığı konuşmada ekonominin kalbinin pazarda attığını ifade ederek, Türkiye'nin üretime dönmesi gerektiğini vurguladı. Bu üretim sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın yer alması gerektiğini savundu.

Açıklamalarının ardından Özdağ, programındaki diğer ziyaretlerine devam etti.

