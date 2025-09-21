Ümit Özdağ Gaziantep'te Semt Pazarı Ziyareti: Ekonominin Kalbi Vurgusu

Ümit Özdağ Gaziantep'te Semt Pazarını Ziyaret Etti

Güvenevler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep programı kapsamında Güvenevler Mahallesi semt pazarını gezdi. Ziyaret sırasında alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti ve notlar aldı.

Özdağ, yaptığı konuşmada ekonominin kalbinin pazarda attığını ifade ederek, Türkiye'nin üretime dönmesi gerektiğini vurguladı. Bu üretim sürecinde Devlet Planlama Teşkilatı'nın yer alması gerektiğini savundu.

Açıklamalarının ardından Özdağ, programındaki diğer ziyaretlerine devam etti.

