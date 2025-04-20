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Ümraniye'de Otoyolda Bariyerlere Saplanan Araçta İki Yaralı

Ümraniye'de bir hafif ticari araç bariyerlere saplanarak iki kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 09:50
Ümraniye'de Otoyolda Bariyerlere Saplanan Araçta İki Yaralı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında, Üsküdar-Altunizade Bağlantı Yolu Yamanevler Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan bir araçta iki kişi yaralandı.

34 HYV 960 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü A.C, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçüksu Kavşağı kenarındaki bariyerlere saplandı. Araç, bariyerin ön kısmından girerek arka kapısından çıkmasıyla dikkat çekti.

Kazada, sürücü A.C. ile yanındaki yolcu yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, araçta sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil, uzun çabalar sonucunda iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu, ancak ekiplerin çalışmaları ile durum kontrol altına alındı.

Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay...

Ümraniye'de kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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