Ümraniye'de Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ümraniye'de "20. Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması" Töreni

2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışı için, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması'nın ödülleri, Crowne Plaza Ümraniye'de gerçekleştirilen özel bir törenle sahiplerini buldu.

Hikaye Yarışması Ödülleri

Bu yılki hikaye yarışmasının serbest tema seçildi. Yarışmanın birincisi, Özge Kılıç "Karton Bardak" adlı eseriyle, ikincisi Nurkan Kışlal ve üçüncüsü Kenan Mermer oldu.

Şiir Yarışması Sonuçları

"Filistin" temalı şiir yarışmasında ise birincilik ödülünü Yusuf Erol Gökduman "Gökyüzüne Küsen Kuşlar" adlı eseri ile aldı. Havva Nur Kocabaş ikinciliği ve Elif Şeker üçüncülüğü elde etti.

Resim Yarışması Ödülleri

Yine Filistin konusu üzerinden düzenlenen resim yarışmasında birinci olan isim Hava Nur Bulut oldu. İkinci Mutahhar Bayrakçeken ve üçüncü Lina Yabalak olarak belirlendi.

Başkan Yıldırım'ın Açıklamaları

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, törende yaptığı konuşmada sanatın toplumlar arası bağları güçlendiren bir araç olduğuna vurgu yaptı. Yıldırım, "Sanat, bir milletin ruhunu şekillendiren en önemli araçlardandır. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak, sanatçılarımızı desteğe ve genç yetenekleri yüceltmeye devam edeceğiz,” dedi.

Sanat ve Acılar

Bu yıl resim yarışmasının Filistin konusunu ele almasının sebebini de açıklayan Yıldırım, "Bu yıl yarışmamız, Filistinli kardeşlerimizin acılarını yansıtmak için önemli bir vesile oldu. Sanatla, acıları paylaşırken Filistin başta olmak üzere zulme uğrayan tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Programın İçeriği

Tören sırasında, resim yarışmasına katılan eserler sergilendi. Müzisyen Hakan Dedeler ve ekibi bir mini dinleti sundu. Ayrıca, Filistin konulu şiir yarışmasında birinci olan eseri, müzisyen Seyfullah Kartal seslendirdi. Programa katılan Gazzeli araştırmacı yazar Muin Naim, Filistin üzerine etkileyici bir konuşma yaptı.

"Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması"nın ödülleri, Ümraniye Belediyesi 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışında verildi. Bu yıl 20. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni Ümraniye Crowne Plaza'da gerçekleştirildi.

"Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması"nın ödülleri, Ümraniye Belediyesi 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışında verildi. Bu yıl 20. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni Ümraniye Crowne Plaza'da gerçekleştirildi.