Umut Yılmaz Mevlana Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Mevlana Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de toplantıya eşlik etti. Samimi atmosferde gerçekleşen görüşmede mahalle sakinleri yaşadıkları sorunları ve taleplerini iletti, belediye ekiplerinin çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Halkla birebir iletişim

Toplantıda konuşan Yılmaz, "Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Şehitkamil’in her noktasında halkımızın ihtiyaçlarına dokunan, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz." dedi. Yılmaz, mahallerin sorunlarını en iyi o mahallede yaşayanların bildiğini belirterek, sık sık bir araya gelerek talepleri yerinde dinlediklerini vurguladı.

Projeler ve mahalle talepleri

Yılmaz, Mevlana Mahallesi’nde sürdürülen altyapı, yol düzenleme, park ve çevre düzenleme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Ayrıca mahalleye kazandırılması planlanan yeni sosyal tesis, yeşil alan ve spor alanı projelerinden de bahsetti.

Mahalleden teşekkür

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Yılmaz’a mahalleye gösterdiği ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin son dönemdeki hızlı ve etkin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

