UNICEF Sözcüsü'nden Gazze'deki Çocuklar için Acil Ateşkes Çağrısı

UNICEF'ten Çocuklar için Acil Ateşkes Çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'deki çocukların acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak bir video yayımladı.

Çocukların Çektiği Acılar

Elder, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Gazze'de İsrail saldırıları sonucu yaralanan çocukların tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında, bölgedeki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Saldırılar Normalleşemez

“Gazze'den Lübnan'a kadar süren saldırılar çocuklar için bir norm haline getirilemez.” ifadeleriyle dikkat çeken Elder, bu durumun kabul edilemeyeceğini açıkladı. Ayrıca, bölgedeki hastanelerde yaşanan vahşetin artık herkes için bir utanç kaynağı olduğunu belirtti.

Şiddetin Eşi Benzeri Yok

Gazze'deki artan saldırılara dikkat çeken Elder, “Her gün çocuklar ölüyor ve yaralanıyor. Bu nasıl bir normalleşme olabilir?” diyerek bu duruma sert eleştiriler yöneltti.

Elder, sözlerini, “Gazze'deki çocukların hemen şimdi bir ateşkese ihtiyacı var.” çağrısıyla sonlandırarak uluslararası topluma mesajını iletti.