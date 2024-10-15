UNICEF'ten Gazze'deki Çadır Saldırısına Tepki

UNICEF: Gazze'deki Saldırılar Dünya İçin Alarm Verici!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği çadır saldırılarının, özellikle yerinden edilmiş Filistinli ailelerin barındığı hastane bahçesindeki saldırıların, dünya çapında bir şok yaratması gerektiğini açıkladı.

Çocukların Hayatı Tehlikede

UNICEF, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün ekranlarımızda bir kez daha çocukların yaşamını yitirdiği ve ailelerin bombalanmış çadırlardan kaçmaya çalıştığı sahnelerle karşılaştık." dedi. Bu korkunç manzaraların tüm dünyayı derinden etkilemesi gerektiğine dikkat çekti. 15 Çocuk Hayatını Kaybetti

Mesajda, İsrail ordusunun hastaneler ve okullara düzenlediği air saldırılarında 15 çocuğun hayatını kaybettiği ve bu durumun Gazze’de güvenli bir yer kalmadığını bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

İnsani Felaketin Boyutları

Özellikle Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki çadırlara yapılan saldırıda, bir çocuk ve bir kadının da aralarında bulunduğu dört Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

UNICEF, çocuklara yönelik bu şiddet olaylarının derhal sona erdirilmesi gerektiğini tekrarladı.