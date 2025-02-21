UNICEF: Ukrayna'da Çocuk Ölümleri 2023'e Göre Yüzde 50 Arttı

UNICEF: Ukrayna'da Çocuk Ölümleri Yüzde 50 Arttı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in Ukrayna'daki İletişim Direktörü Toby Fricker, Rusya ile devam eden savaşın etkileri nedeniyle Ukrayna'da çocuk ölümlerinin geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 50 artış gösterdiğini duyurdu.

Fricker, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrimiçi katılarak güncel durumu değerlendirdi. Rusya-Ukrayna savaşının Şubat 2022'de başladığını hatırlatan Fricker, bu süreçte ülkedeki her 5 çocuktan 1'inin yakın bir akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini belirtti.

Fricker, BM tarafından doğrulanan bilgilere göre, savaşın başlangıcından bu yana 2 bin 520'den fazla çocuğun öldürüldüğünü veya yaralandığını ifade ederek, gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Ukrayna'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

Bunların yanı sıra, Fricker, "2023'e kıyasla 2024'te çocuk kayıplarında yüzde 50 artış oldu. Hiçbir yer güvenli değil. Okullar, doğumhaneler ve çocuk hastaneleri saldırılardan etkileniyor. BM'nin doğruladığı verilere göre, toplamda yaklaşık 780 sağlık tesisi ve 1600'den fazla okul hasar gördü veya yıkıldı." şeklinde konuştu.