Ünlü Oyuncu Mehmet Ali Tuncer, 57 Yaşında Hayatını Kaybetti

Mehmet Ali Tuncer Hayatını Kaybetti

Türk sinema ve tiyatrosunun sevilen isimlerinden Mehmet Ali Tuncer, 57 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, 'The İmam', 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre', 'Konstantin'in Şifreleri', 'Dur Yolcu', 'Aşkımızda Ölüm Var' ve 'Çarli İş Başında' gibi önemli yapımlarda rol almıştı.

Kalp Krizi Nedeniyle Vefat Etti

Tuncer'in vefatına ilişkin açıklama yapan iş adamı Ekrem Tuncer, amcasının kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bir süredir tedavi gördüğünü ifade ederek, bugün kalp krizinden hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rol Arkadaşlarından Anlamlı Anma

Oyuncu Ahmet Yenilmez de Tuncer için, "Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Sanat Yaşamı ve Tiyatro Kariyeri

1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Tuncer, ilköğretim hayatından itibaren tiyatro ile iç içe olmuştur. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro kariyerine adım atmıştır. TRT 1 kanalında yayınlanan 'Aşkın Yolculuğu Yunus Emre' dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, aynı zamanda 'Deli Yürek' ve 'Böylemi Olacaktı' dizilerinde de yer almıştır.

Geleneksel Türk Tiyatrosuna Katkıları

Tuncer, geleneksel Türk tiyatrosunda da önemli bir yer edinmiş, 'Sanat Manat'a Karşı' ve 'Efendi Hayrettin Süperstar' oyunlarında rol alarak Türk sanatına katkıda bulunmuştur.

The İmam", "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre", "Konstantin'in Şifreleri", "Dur Yolcu", "Aşkımızda Ölüm Var" ve "Çarli İş Başında" adlı yapımlarda rol alan oyuncu Mehmet Ali Tuncer (fotoğrafta), 57 yaşında hayatını kaybetti. (ARŞİV)