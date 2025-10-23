Ünlü ve Kızıl'ın Duruşması Başladı: Muğla'da İmamoğlu Protesto Davası

Muğla'da İmamoğlu protestosuna ilişkin duruşma başladı

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden eylemle ilgili olarak açılan davanın ilk duruşması görüldü. Dava kapsamında adı geçenler arasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl da bulunuyor.

Duruşmada kimler hazır bulundu?

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıklardan Nail Kızıl, Tuğçe Dur (CHP Menteşe İlçe Gençlik Kolları Başkanı), Dinçer Yıldız (Menteşe Belediye Meclis Üyesi), Çetin Avcı (CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı), Adnan Barut ve Onur Akgül ile taraf avukatları hazır bulundu. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile İlkay Şimşek, İzel Soluk ve Uzay Kocabaş ise talimatla dinlendikleri için duruşmaya katılmadı.

Sanıklar savunmalarında, protestoya müdahale edildiği sırada herhangi bir uyarı yapılmadığını belirtti. İl Başkanı Kızıl, müdahale öncesi herhangi bir ihtar yapılmadığını, emniyet güçlerinin kalkanlar ve biber gazıyla üzerlerine yürüdüğünü söyleyerek beraatini talep etti. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Dur ise emniyet güçlerine karşı herhangi bir direnişlerinin olmadığını ifade etti.

Ünlü'nün avukatı, iki ayrı mahkemede görülen davaların birleştirilmesini talep etti. Hakim, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

Sanık avukatlarından açıklama

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan sanık avukatlarından Barış Aydın, polis müdahalesinin antidemokratik ve gereksiz olduğunu belirtti. Aydın, müdahalenin görüntülerden de anlaşılacağı üzere yapılmayabileceğini, otopark alanında yapılacak bir basın açıklaması sonrasında dağılacak bir kitleye müdahale edildiğini söyledi ve beraat beklentisini dile getirdi.

Olayın geçmişi

Kentte, 19 Mart'ta İBB'ye yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kişi hakkında "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçesiyle dava açıldı. Öte yandan, biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Acar Ünlü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında ise Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kamu görevlisine direnme" ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından soruşturma başlatılmış, "kamu görevlisine direnme" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Muğla'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma sonrası sanık avukatlarından Barış Aydın (ortada) gazetecilere açıklama yaptı.