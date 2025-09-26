UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Filistin Devleti Kararlılığı Gazze'de Ateşkese Dönüşmeli

BM'de düzenlenen basın toplantısında Lazzarini'den acil ateşkes ve kaynak çağrısı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Filistin Devleti'ni tanıma yönündeki küresel kararlılığın Gazze'de ateşkese ve insani yardımlar için daha fazla kaynağa dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Lazzarini, BM Genel Merkezi'nde İspanya ve Ürdün dışişleri bakanlarıyla düzenlenen basın toplantısında, Filistin Devleti'nin tanınması konusundaki artan kararlılığın "Filistin-İsrail çatışmasının çözümü konusunda fark yaratabileceğini düşündüğünü" ancak bunun sahada somut olarak ilk etapta acil ateşkese dönmesi gerektiğini söyledi.

Lazzarini toplantıda ayrıca şunları ifade etti: "Ayrıca bu siyasi desteğin UNRWA gibi bir kuruluş aracılığıyla Filistinli mülteciler için daha fazla kaynağa dönüşmesini de görmek isterim."

BM'ye üye devletlerin Filistin Devleti'ni tanımasının ve Gazze konusunda kamuoyunda bir değişim yaratmasının sahaya yansıması gerektiğini belirten Lazzarini, sözlerini şu cümleyle sürdürdü: "Sudan veya Somali gibi Gazze tüm unsurların elinizde olmadığı bir yer değil, oradaki durum insan yapımı, bu nedenle bu çılgınlığa siyasi bir karar ile son verilebileceğine inanıyorum."

Lazzarini, UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için siyasi ve özellikle finansal destek gerektiğinin altını çizerek, aksi takdirde bazı temel hizmetlerin devamı için "çok daha sert önlemler almak zorunda kalmaktan korktuğunu" söyledi. Gazze'deki durumu "kesinlikle dayanılmaz" olarak nitelendiren Lazzarini, öfkenin hâlâ anlamlı bir eyleme dönüşmemiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

İspanya ve Ürdün'den destek mesajları

Basın toplantısına katılan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares da Gazze'deki insani durumu "derin endişe verici" bulduklarını ifade ederek, "Sahada devam eden ve dayanılmaz durumu durdurmak için ahlaki ve yasal bir sorumluluğumuz var." dedi.

Albares, UNRWA'nın siyasi ve finansal olarak desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "UNRWA'nın çökmesine izin veremeyiz, bunu göze alamayız." ifadesini kullandı. İspanya'nın 2023 sonundan bu yana UNRWA'ya "60 milyon avrodan fazla" mali katkıda bulunduğunu ve 2026'ya kadar Filistin halkının yardımına yönelik toplam katkılarının "150 milyon avroya" ulaşacağını belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ise daha fazla ülkenin Gazze'deki vahşetin devam edemeyeceğini ve bu katliamın durdurulması gerektiğini fark ettiğini söyledi. Safedi, UNRWA'nın önemine dikkat çekerek, "Çünkü UNRWA Gazze'yi herkesten daha iyi biliyor. Savaştan çok önce, kuşatma yıllarında Gazze halkının yanındaydı." dedi.

Safedi, UNRWA'nın "Filistin halkının acılarından doğduğunu" ve ajansın Filistin'in meşru ve vazgeçilmez haklarını elde edene kadar varlığını sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç: Lazzarini ve iki bölge ülkesinin bakanları, Filistin Devleti tanıma sürecinin uluslararası desteğe dönüşmesi; bunun Gazze'de ateşkes, insani yardımların artışı ve UNRWA'ya sürdürülebilir mali destek sağlaması gerektiği çağrısını yinelediler.