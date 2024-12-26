DOLAR
35,15 0,24%
EURO
36,69 -0,12%
ALTIN
2.980,02 -0,58%
BITCOIN
3.373.355,32 3,13%

Ürdün: 18 Bin Suriyeli, Esed Rejiminin Düşmesinin Ardından Ülkelerine Döndü

Ürdün, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından 18 bin Suriyelinin geri döndüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:33
Ürdün: 18 Bin Suriyeli, Esed Rejiminin Düşmesinin Ardından Ülkelerine Döndü

Ürdün, Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü Duyurdu

Ürdün, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'den geri dönen Suriyelilerin sayısının yaklaşık 18 bine ulaştığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki mülteci hareketliliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, Ürdün devlet televizyonuna verdiği demeçte, 8 Aralık'tan bu yana Ürdün'den ayrılan Birleşmiş Milletler'e kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının kamplardan ve kamp dışından 2 bin 300'e ulaşmış olduğunu belirtti. Bakan el-Feraye, "Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bugüne kadar 18 bine yakın Suriyeli ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Ürdün’ün mülteci konusundaki tutumunu ve Esed rejimindeki değişikliklerin bölgedeki mülteci dinamiklerine nasıl yansıdığını göstermektedir.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNAMA: Pakistan'ın Hava Saldırıları Afganistan'da Sivillerin Ölümüne Sebep Oldu
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nden Bilecik'te Stratejik İletişim Konferansı
3
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
Mısır’ın Süveyş Kanalı Gelirleri Kızıldeniz Gerilimi Nedeniyle 7 Milyar Dolar Düştü
5
Azerbaycan Hava Yolları Uçağının Düşmesi: Rus Hava Savunma Sistemi İddiaları Doğrulandı
6
Hakkari'de Yaralı Dağ Keçisi Tedavi Altına Alındı
7
Sakarya'da 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' Yapıldı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!