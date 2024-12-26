Ürdün: 18 Bin Suriyeli, Esed Rejiminin Düşmesinin Ardından Ülkelerine Döndü

Ürdün, Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşünü Duyurdu

Ürdün, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, Ürdün'den geri dönen Suriyelilerin sayısının yaklaşık 18 bine ulaştığını bildirdi. Bu durum, bölgedeki mülteci hareketliliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Feraye, Ürdün devlet televizyonuna verdiği demeçte, 8 Aralık'tan bu yana Ürdün'den ayrılan Birleşmiş Milletler'e kayıtlı Suriyeli mültecilerin sayısının kamplardan ve kamp dışından 2 bin 300'e ulaşmış olduğunu belirtti. Bakan el-Feraye, "Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bugüne kadar 18 bine yakın Suriyeli ülkelerine döndü" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Ürdün’ün mülteci konusundaki tutumunu ve Esed rejimindeki değişikliklerin bölgedeki mülteci dinamiklerine nasıl yansıdığını göstermektedir.