Ürdün, Aşırı Sağcı Bakan Smotrich'in Tehditlerine Tepki Gösterdi

Ürdün'den Sert Yanıt

Ürdün, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkenin ele geçirilmesine yönelik talebini şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada, bu ifadelerin aşırılıkçı düşüncelerin bir yansıması olduğu ifade edildi.

Açıklamada Vurgu

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "Ürdün uluslararası hukuku ihlal eden bu tür kışkırtıcı ve dışlayıcı söylemleri kesinlikle reddediyor ve kınıyor" sözlerine yer verildi. Smotrich'in ifadelerinin ne Ürdün'e ne de Filistin halkının bağımsızlık hakkına zarar verme gücüne sahip olmadığı belirtildi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Açıklamada ayrıca, Smotrich'in sözlerinin İsrail'in aşırı ırkçı ideolojisini teşhir ettiği ve uluslararası topluma, bu saldırgan tutumları durdurmaları yönünde acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Bakan Smotrich'in Skandal Açıklamaları

Jerome Sesquin'in yönetimindeki "İsrail: Kaos'un Bakanları" belgeselinde konuşan Smotrich, "Bir Yahudi devleti istiyorum" diyerek tartışmalara sebep olan açıklamalarda bulundu. Ürdün’e kadar olan toprakların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Sunucunun, "İsrail'in egemenliği denizden Ürdün'e kadar mı?" sorusuna "Yavaş yavaş" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Smotrich, "Bilgelerimizin kitaplarına göre, Kudüs'ün geleceği Şam'a kadar uzanacaktır" diyerek, "Büyük İsrail" politikasını ifade etti. Daha önce de "Filistin diye bir halk yoktur" açıklamalarıyla tepki toplamıştı.

Paris Ziyareti ve Tepkiler

20 Mart’ta Paris’e giden Smotrich, burada yaptığı konuşmada "Filistin halkı yoktur" sözüyle gündeme oturdu. Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini dile getirdi. Bu ifadeleri uluslararası kamuoyundan yoğun eleştiri topladı ve Fransa ile ABD'deki diplomatik etkinliklerinde tecrit edildi.

"Büyük İsrail" Haritası Tartışmaları Alevlendirdi

Smotrich'in konuşma yaptığı sırada kürsüde yer alan, Ürdün’ü kapsayan bir harita kullanması, dikkatleri çekti. Bu durum, İsrail'in "Büyük İsrail" politikasını simgeliyor.