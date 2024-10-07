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Ürdün'de Gazze ile Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Amman'da, Gazze'ye destek amacıyla geniş katılımlı bir gösteri gerçekleştirildi. Sloganlar ve taleplerle İsrail'e karşı duruş sergilendi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 23:54
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 23:54
Ürdün'de Gazze ile Dayanışma Gösterisi Düzenlendi

Ürdün'ün Amman Şehrinde Gazze İçin Dayanışma Yapıldı

Ürdün'ün başkenti Amman, Gazze Şeridi'nde yaşanan olaylara dikkat çekmek amacıyla büyük bir dayanışma gösterisine ev sahipliği yaptı. Ulusal Direnişi Destekleme Forumu tarafından organize edilen etkinlikte, görüntülenen sloganlar ve katılımcıların coşkusu dikkat çekti.

Siyonist Büyükelçiliği Önünde Yürüyüş

Etkinlikte katılımcılar, "Siyonist Büyükelçiliğin Kuşatılması" teması etrafında toplandı. Yüzlerce kişi, İsrail’in Amman’daki Büyükelçiliği yakınında bir yürüyüş gerçekleştirerek, dayanışma mesajı verdi.

Yankılanan Sloganlar

Kitle, "Canımız, kanımız sana feda olsun ey Filistin", "7 Ekim yeni bir zafer" ve "Bağır, bütün insanlar duysun. Bütün ülkem Hamas'ın yanındadır." gibi ateşli sloganlarla Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Barış Anlaşması'na Yönelik Talepler

Göstericiler, ayrıca "Halk Araba Vadisi'ni devirmek istiyor" diyerek, 1994 yılında Ürdün ile İsrail arasında imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşmasının iptalini talep ettiler.

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Hamas, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail’e yönelik geniş kapsamlı bir saldırı düzenleyerek, Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yapılan ihlallere yanıt verme gerekliliğini vurguladı. Bu tarihten itibaren İsrail, Gazze'de ciddi kayıplara yol açan saldırılar düzenledi.

İsrail'in resmi açıklamasına göre, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 132 kişi de yaralandı. Gazze'de ise, yaklaşık 41 bin 909 Filistinli’nin öldüğü, bunların arasında 17 bin çocuğun ve 11 bin 378 kadının yer aldığı bildirildi. Ayrıca 97 bin 303 kişi yaralanırken, enkaza dönüştürülen bölgelerde hala kayıp olup, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınıyor.

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