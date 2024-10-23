Ürdün ve Filistin, TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısını Kınadı

Ürdün ve Filistin’den TUSAŞ’a Yoğun Destek

Ürdün ile Filistin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin yazılı bir duyuru yayımlayarak, Türkiye'nin yanında olduklarını bildirdi. Açıklamada, sivillerin güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet ve terörün reddedildiği ifade edildi.

Filistin’den Dayanışma Mesajı

Filistin Devlet Başkanlığı da olayla ilgili bir açıklama yaparak, benzer bir kınama metni paylaştı. Filistin, her türlü şiddet ve terörü reddettiğini vurgularken, Türkiye hükümeti ve halkına dayanışma mesajı gönderdi. Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara da acil şifa temennileri iletildi.