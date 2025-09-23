UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Urla Eğitim Vakfı (UREV), 2025-2026 burs başvurularını başlattı. Başvurular online; son tarih 30 Eylül 2025. 'Urla'da BirİZ' koşusu 28 Eylül 2025'te.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 12:08
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı: Başvurular Başladı

Urla Eğitim Vakfı (UREV), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için gençlere yönelik burs programını duyurdu. Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinen vakıf, laik, çağdaş ve bilimsel düşünceyi benimseyen nesiller yetiştirme misyonuyla hareket ediyor.

Vakıf bu yıl da lise ve üniversite öğrencilerine destek sağlıyor; başvurular vakfın resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınırken, son başvuru tarihi 30 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Burs Programı ve Başvuru Süreci

UREV, Urla ve çevresinde yaşayan çocuk ve gençlerin eğitim hayatında fırsat eşitliğini hedefliyor. Yıllardır bölgenin eğitim hayatına katkı sunan vakıf, yalnızca maddi destek sağlamıyor; gençlerin bilgili, kültürlü, görgülü ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmesini de önceliklendiriyor. UREV faaliyetlerinin temelinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği gençlere” layık nesiller yetiştirme vizyonu yer alıyor.

Başvurular titiz bir değerlendirme sürecinden geçirilecek; değerlendirmelerde öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra maddi desteğe olan ihtiyaçları da göz önünde bulunduruluyor.

“Urla'da BirİZ” Koşusu ile Burs Fonuna Katkı

UREV, burs fonunu güçlendirmek amacıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Bu projelerin en önemlilerinden biri olan ve gelenekselleştirilmesi hedeflenen “Urla'da BirİZ” sosyal sorumluluk koşusu bu yıl 28 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Urla Kum Denizi'nde düzenlenecek 5K ve 10K parkurlarda yüzlerce sporsever eğitim için ter dökecek. Koşuya katılım kayıtları devam ederken, etkinlikten elde edilecek tüm gelir doğrudan UREV'in burs fonuna aktarılacak.

