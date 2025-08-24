Ürgüp'te Kızılırmak'ta boğulma tehlikesi: 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi ve müdahale

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kızılırmak Nehrine giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olay, nehrin Sarıhıdır köyü yakınlarında gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada nehre giren bazı vatandaşlar, kötü durumda olan 3 kişiyi kıyıya çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılan 3 kişiden E.Y.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Diğer iki kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.