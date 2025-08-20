Uruma'da Demirli USS New Orleans'ta Yangın Çıktı

Japonya'nın Okinawa eyaletinin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirlemiş ABD'ye ait amfibi savaş gemisi USS New Orleans'ta yangın çıktı.

Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) açıklamasına göre, geminin pruvasından duman yükseldiği görüldü ve gemi mürettebatı yangına müdahale etti.

Yangında henüz yaralanma bildirilmedi. Yangının nasıl ve neden çıktığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Gemi Özellikleri

Gemide yaklaşık 800 personel bulunuyor. 203 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki gemide aynı anda 2 nakliye uçağı iniş ve kalkış yapabiliyor.