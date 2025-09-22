Uşak’ta 45 Yıl: TCDD Akım Şefi Tevfik Doğan’ın Tren Güvenliği Öyküsü

Üçüncü kuşak demiryolu emekçisi, rayların güvenliği için yıllardır mesai veriyor

MEHMET ÇALIK - Uşak'ta yaşayan 62 yaşındaki Tevfik Doğan, dedesi ve babasından sonra üçüncü kuşak olarak 45 yıldır trenlerin güvenli seferleri için görev yapıyor.

Doğan'ın dedesi Mehmet Ulaş, 1943 yılında TCDD bünyesinde makasçı olarak göreve başladı. Makasları açıp kapayarak trenlere yol veren Ulaş'ın ardından, damadı Yusuf Doğan da 1953 yılında demiryollarında çalışmaya başladı.

Dedesi ve babasının izini sürdü: çocukluğunu babasıyla istasyonlarda geçiren Tevfik Doğan, 1977 yılında sınavla girdiği Eskişehir Demiryolu Meslek Lisesi'nden 1980 yılında okul ikincisi ve yol bakım bölümü birincisi olarak mezun oldu. Kazandığı tercih hakkıyla aynı yıl Uşak'ta yol sürveyanı olarak göreve başladı.

1984 yılında tren şefi olarak görev yapan babası emekli olana dek dört yıl birlikte çalışma imkanı bulan Doğan, 1992'de Banaz ilçesine kısım şefi, ardından Uşak 35 Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde bakım şefi olarak görevlendirildi.

Günlük görevi raylarda oluşabilecek aşınma, çökme veya tren yolu güvenliğini tehlikeye sokacak durumları önlemek olan Doğan, ekibiyle birlikte güzergâhındaki ray bakım ve kontrollerini büyük bir özveriyle yürütüyor. İşinin önemini vurgulayarak, trenlerin güvenli ulaşımı sağlandığında üzerlerinden büyük bir yük kalktığını belirtiyor.

"Tren benim hayatım."

Doğan, AA muhabirine çocukluğunu babasıyla demir yollarında geçirdiğini, lise yıllarında arkadaşlarıyla ders aralarında trenleri izlediklerini anlattı. Dedesi ve babasının demiryolunda çalışmasının kendisini bu mesleğe yönlendirdiğini söyleyen Doğan, aynı iş yerinde babayla çalışmanın gurur verici olduğu kadar sorumluluğu artıran bir deneyim olduğunu ifade etti.

Babasıyla aynı bünyede çalışmanın verdiği çekinceleri de paylaşan Doğan, yanlış yapmaktan ve babasının bununla anılmasından çekindiğini, bu yüzden göreve daha titiz ve özverili yaklaştığını dile getirdi.

Evini demiryoluna yakın tutan Doğan, gece veya hafta sonunda tren sesi duyduğunda balkona çıkarak trenin geçişini izlediğini, trenin son vagonu güvenle geçene kadar endişe ve bekleyişin sürdüğünü aktardı.

Doğan sözlerini şöyle tamamladı: "Tren benim ailem, geçmişim, çocukluğum ve geleceğim. Tren benim hayatım. Çok isterdim çocuklarımdan birisi benim görevime devam etsin, dördüncü kuşak olarak demir yollarında bu ülkeye hizmet versin ama nasip değilmiş." Emeklilik sonrası bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya her zaman hazır olduğunu da ekledi.

Uşak'ta dedesi ve babasının ardından üçüncü kuşak olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde çalışan 62 yaşındaki Tevfik Doğan 45 yıldır aynı kurumda mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Kuruma makasçı olarak giren Doğan, bugün trenlerin güvenli bir şekilde seferlerini tamamlayabilmesi için bakım şefi olarak halen ter döküyor.