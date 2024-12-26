Uşak'ta Babasını Sopayla Öldüren Zanlı Tutuklandı

Uşak'ta Şok Eden Cinayet: Remzi D. Tutuklandı

Uşak'ta, Aybey Mahallesi'nde yaşanan trajik bir olayda, babasını sopayla öldüren Remzi D. (23) tutuklandı. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında, Remzi D. emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Remzi D.'nin, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından, sevk edildiği adliyede tutuklanma kararı verildi. Yaşamını yitiren baba Engin D. (58) ise Karakaya Mezarlığı'na defnedildi.

Dün, Remzi D. tarafından sopayla darbedilen Engin D., hemen Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Uşak'ta babasını sopayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta babasını sopayla öldüren şüpheli tutuklandı.