Uşak'ta Motosiklet Kamyona Arkadan Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta motosiklet-kamyon kazası: Sürücü yaşamını yitirdi

Ankara-Uşak kara yolu, Ortaköy Kavşağı yakınları

Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen motosikletin, yol kenarında lastiği patladığı için duran kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Kazada; Ercan Ö. (48) idaresindeki 64 FF 683 plakalı motosiklet, Ortaköy Kavşağı yakınlarında lastiği patladığı için yol kenarında bekleyen 06 EJT 859 plakalı kamyona çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, motosiklet sürücüsü Ercan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sürücünün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü İ.D. (39), ifadesi alınmak üzere Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

