Uşak'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Atatürk Bulvarı'nda motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu Şahsenem Pak (31) hayatını kaybetti, sürücü F.Ö. (36) yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 10:20
Uşak'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. F.Ö. (36) yönetimindeki 43 AGL 026 plakalı motosiklet, aynı istikamette ilerleyen E.K. (41) idaresindeki 64 ABM 755 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Şahsenem Pak (31) yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü F.Ö. ile Şahsenem Pak, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen Şahsenem Pak (31) kurtarılamadı.

