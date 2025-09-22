Uşak'ta tırla çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Büyükoturak Kavşağı'nda kaza

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen 45 FN 700 plakalı tırı süren E.İ. (35) ile 35 FJ 374 plakalı otomobili kullanan Y.Ç. (52), Büyükoturak Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K. (56)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.