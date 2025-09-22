Uşak'ta tırla çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak-Afyonkarahisar yolunda tırla çarpışan otomobilde Ahmet K. hayatını kaybetti; sürücü ağır yaralandı, tır sürücüsü E.İ. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 03:44
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 03:52
Uşak'ta tırla çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uşak'ta tırla çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Büyükoturak Kavşağı'nda kaza

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen 45 FN 700 plakalı tırı süren E.İ. (35) ile 35 FJ 374 plakalı otomobili kullanan Y.Ç. (52), Büyükoturak Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K. (56)'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arizona'da Charlie Kirk İçin Anma: Trump Gıyaben Başkanlık Özgürlük Madalyası Vereceğini Açıkladı
2
Uşak'ta tırla çarpışma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
3
Benue'de Silahlı Saldırı: 3 Polis Öldü, 7 Polis Kaçırıldı
4
Trakya'da Ayçiçeği Hasadı Devam Ediyor
5
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Deprem: AFAD'tan 'Olumsuz Durum Yok' Açıklaması
6
El Halil'de İsrailliler Filistinlinin Evine El Koydu
7
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye Giderken Kaynağı Belirsiz Dronlarla Takip Edildi

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü