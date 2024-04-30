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Uşak ve Nevşehir'de şiddetli sağanak ve dolu felaketi: Yollar sular altında kaldı, tarım zarar gördü

Uşak ve Nevşehir'de yaşanan sağanak yağış ve dolu felaketi, caddelerde su birikintileri oluşturdu, tarım arazilerine zarar verdi.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 23:47
Uşak ve Nevşehir'de şiddetli sağanak ve dolu felaketi: Yollar sular altında kaldı, tarım zarar gördü

Uşak ve Nevşehir'de son günlerde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve dolu, kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Uşak'ta akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış nedeniyle kent merkezinde su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Özellikle Uşak - İzmir kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Otogar kavşağı yakınlarında suda mahsur kalan bir kişi ve iki çocuğu vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ancak Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı yakınlarında ise su birikintisi nedeniyle duran otomobile tır arkadan çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri, ev ve iş yerlerinden su tahliyesi yaparken, bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları açmaya çalıştılar. Ciğerdede köyü civarında etkili olan dolu yağışı ise tarlaları ve ormanlık alanları beyaza bürüdü, sürücüler köy yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

hava-durumu

Nevşehir'de ise kent merkezinde ve kırsal bölgelerde yoğun dolu yağışı ve şiddetli sağanak sebebiyle sel ve su taşkınları meydana geldi. Özellikle Derinkuyu ilçesinde etkisini gösteren dolu, Yazıhüyük beldesi ve çevre köylerde meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu. Çiftçiler, tarım arazilerindeki suyu tahliye etmek için kendi imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüler.

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