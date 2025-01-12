Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti

Üsküdar'da yağmur sonrası kanalizasyon suyu denize aktı, deniz yüzeyi kahverengiye döndü ve çevre kirliliği oluştu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:09
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti

Üsküdar'ın Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'nde, yağışlar sonrası kanalizasyon sularının İstanbul Boğazı'na akması, çevre kirliliğine yol açtı. Su yüzeyinin kahverengiye döndüğü bu noktada, deniz kirliliği alarm veriyor.

Çevre sakini Yücel Kalyoncu, bölgedeki kanalizasyon sisteminin geçmişte yapılan çalışmalara rağmen yeterli olmadığını kaydederek, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor" ifadelerini kullandı. Yıllar önce yapılan bir çalışmanın ardından sorunların devam ettiğini belirten Kalyoncu, sık sık lağım sularının denize aktığını bildirdi.

Kalyoncu, özellikle ağır yağışlarda, "kanalizasyon caddeye fışkırıyor ve burası insan dışkılarıyla doluyor" diyerek durumu özetledi. Şikayetlerini dile getiren Kalyoncu, "Yapılması gerektiğini söylüyoruz, ama yeterli çözüm sağlanamıyor" dedi. Bu olumsuz durumun devam ettiğini belirten Kalyoncu, kirliliğin tespit edilmesi için yetkililerin "sel bastığı zaman gelip durumu görmesi gerektiğini" vurguladı.

Çevre sakinleri, bu yaşanan kirlilikten oldukça rahatsız. Her yağmurda aynı sorunla karşılaşmaktan üzüntü duyduklarını ifade ediyorlar. Yetkililerin duruma el atması bekleniyor.

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize...

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı. Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi.

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize...

Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı. Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi.

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