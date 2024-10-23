Üsküdar'da Polis Memuruna Çekiçli Saldırı

Olayın Gelişimi

Üsküdar’a bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde, bir polis memurunun çekiçle saldırıya uğradığı meydana geldi. Y.T.O adlı şüpheli, görevli polis memuruna kafasından darbe yaptı.

Silahlı Karşılık ve Yaralanmalar

Y.T.O'nun oğlu K.O, olay anında aracın kapısını açarak polise saldırdı. Bunun üzerine devriye gezen başka bir polis memuru, durumu kontrol altına almak amacıyla silahını ateşledi. Bu esnada, hem Y.T.O hem de K.O. yaralandı.

Sağlık Durumu ve Hastaneye Kaldırılma

Olay sonrası yaralanan polis memurunun yanı sıra saldırgan baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamera Görüntüleri

Olayın detayları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda; Y.T.O ve oğlu K.O’nun, park halindeki polis aracının yanına gelerek kapıları açtıkları ve ardından gerçekleştirdikleri saldırı gözlemlenebiliyor. Ayrıca, polislerin silahlarını ateşleyerek olaya müdahale ettikleri anlar da kayıtlar arasında yer alıyor.