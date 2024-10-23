DOLAR
34,28 -0,08%
EURO
36,98 0,09%
ALTIN
3.024,43 -0,01%
BITCOIN
2.275.265,62 1,76%

Üsküdar'da Polis Memuruna Çekiçli Saldırı

Üsküdar'da bir polis memuruna çekiçle saldıran baba ve oğlu, polisin karşılık vermesi sonucu yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:53
Üsküdar'da Polis Memuruna Çekiçli Saldırı

Olayın Gelişimi

Üsküdar’a bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde, bir polis memurunun çekiçle saldırıya uğradığı meydana geldi. Y.T.O adlı şüpheli, görevli polis memuruna kafasından darbe yaptı.

Silahlı Karşılık ve Yaralanmalar

Y.T.O'nun oğlu K.O, olay anında aracın kapısını açarak polise saldırdı. Bunun üzerine devriye gezen başka bir polis memuru, durumu kontrol altına almak amacıyla silahını ateşledi. Bu esnada, hem Y.T.O hem de K.O. yaralandı.

Sağlık Durumu ve Hastaneye Kaldırılma

Olay sonrası yaralanan polis memurunun yanı sıra saldırgan baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Güvenlik Kamera Görüntüleri

Olayın detayları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda; Y.T.O ve oğlu K.O’nun, park halindeki polis aracının yanına gelerek kapıları açtıkları ve ardından gerçekleştirdikleri saldırı gözlemlenebiliyor. Ayrıca, polislerin silahlarını ateşleyerek olaya müdahale ettikleri anlar da kayıtlar arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BRICS Ülkelerinden Gazze İçin Ateşkes Çağrısı
2
Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti
3
Osmaniye'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
4
İngiltere ve Almanya'dan Yeni Savunma Anlaşması
5
Eğitimde Yeniden Yapılanma: Bakan Tekin Hatay'da Toplantı Düzenledi
6
Türkiye Savunma Sanayiinde Derin Teknoloji Vurgusu
7
Rusya, Donetsk Bölgesinde İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak